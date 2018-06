München (AFP) Eine simple Folie kann Patienten bei einer Operation vor einer gefährlichen Krankenhausinfektion schützen. Das zeigt eine am Freitag veröffentlichte Studie am Klinikum rechts der Isar der TU München. Wundinfektionen treten nach einer Operation demnach deutlich seltener auf, wenn die Wundränder während des Eingriffs mit einer bakterienundurchlässigen Folie geschützt werden. So können die Keime erst gar nicht in die Wunde eindringen. Die Idee zeige vor allem bei Eingriffen an Dick- und Mastdarm Wirkung, weil dort besonders viele Bakterien zu finden sind, erklärte das Klinikum.

