Berlin (AFP) In einem Telefongespräch haben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der ukrainische Präsident Petro Poroschenko über die Lage nach dem Flugzeugabsturz über der Ostukraine beraten. Merkel und Poroschenko seien sich einig gewesen, dass gerade jetzt ein "nachhaltiger beidseitiger Waffenstillstand geboten" sei, "um das Unglück restlos aufklären zu können und weitere zivile Opfer zu vermeiden", erklärte Merkels Sprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. Poroschenko sei zu einem Waffenstillstand "unverändert bereit".

