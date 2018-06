Lyon (AFP) Die internationale Polizeiorganisation Interpol hat nach dem Absturz eines Passagierflugzeugs in der umkämpften Ostukraine ihre Hilfe angeboten. Interpol könne unter anderem bei der Identifizierung und Rückführung der Opfer helfen, erklärte der Generalsekretär der im französischen Lyon ansässigen Organisation, Ronald Noble, am Freitag. "Wir werden auch helfen festzustellen, ob einer der Passagiere an Bord des Flugs MH17 mit einem bei Interpol verloren oder gestohlen gemeldeten Reisepass eincheckte oder ob einer von ihnen mit einem schwerkriminellen Verhalten in Verbindung steht."

