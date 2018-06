Berlin (AFP) In Deutschland haben Aids-Experten und -Verbände bestürzt auf den Flugzeugabsturz in der Ukraine und den Tod von zahlreichen Aids-Aktivisten reagiert. Die Deutsche Aids-Hilfe äußerte am Freitag in Berlin ihre "tiefe Bestürzung und Trauer" angesichts der Tragödie. Die internationale Aids-Community habe offenbar viele Mitstreiter verloren.

