München (AFP) Die Zeiten für "Verbotene Liebe" im deutschen Fernsehen sind vorbei: Nach fast 20 Jahren setzt die ARD die zu den Klassikern der Daily Soaps in Deutschland zählende Serie ab. Das teilte der Senderverbund am Freitag in München mit und bestätigte damit einen Bericht der "Bild"-Zeitung. Die letzte Folge werde voraussichtlich Anfang nächsten Jahres ausgestrahlt.

