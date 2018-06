Berlin (AFP) Die Zahl der Asylbewerber in Deutschland hat sich im ersten Halbjahr 2014 stark erhöht. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sei sie um nahezu 60 Prozent auf 77.109 gestiegen, teilte das Bundesinnenministerium am Freitag in Berlin mit. Bewilligt worden seien in den ersten sechs Monaten 11.818 Anträge, dazu erhielten 4246 Menschen Flüchtlingsstatus aufgrund ergänzender EU-Regeln oder profitierten von einem Abschiebestopp.

