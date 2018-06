Berlin (AFP) Die Verbraucherzentrale Berlin warnt vor Betrügern, die sich als Verbraucherschützer ausgeben. "Unseriöse Anrufer" hätten sich in den vergangenen Wochen mehrfach im Namen der Verbraucherzentrale telefonisch an Bürger gewandt und sie aufgefordert, Geld auf teils ausländische Konten zu überweisen, erklärte die Verbraucherzentrale Berlin am Freitag. Bei Anrufen dieser Art handle es sich aber "eindeutig um Abzocke". Die Verbraucherzentrale Berlin wies darauf hin, dass ihre Mitarbeiter niemals unaufgefordert bei Verbrauchern anrufen würden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.