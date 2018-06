Limburg (AFP) Das durch den Finanzskandal um seinen früheren Bischof Franz-Peter Tebartz-van Elst belastete Bistum Limburg hat sein hunderte Millionen Euro umfassendes Vermögen offengelegt und will damit Vertrauen zurückgewinnen. "Das wichtigste Kapital der Kirche ist das Vertrauen der Menschen", sagte der ständige Vertreter des apostolischen Administrators, Wolfgang Rösch, am Freitag bei der Vorstellung der finanziellen Situation des Bistums. Das Vermögen werde zum ersten Mal in diesem Umfang dargestellt.

