Brüssel (AFP) EU-Verkehrskommissar Siim Kallas hat eine "unverzügliche und unabhängige Untersuchung" gefordert, um die Gründe für den Absturz der Passagiermaschine in der Ostukraine festzustellen. "Ich rufe alle Betroffenen auf, sich zu beteiligen und alles ihnen Mögliche zu tun, um bei dieser wichtigen Aufgabe zu helfen", sagte Kallas am Freitag in Brüssel. "Praktisch bedeutet das, dass die Ermittler unbehinderten Zugang zum Absturzort und natürlich zu den Black Boxes, dem Flugdatenschreiber und dem Stimmenrekorder im Cockpit brauchen."

