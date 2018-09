Berlin (AFP) Rund 40 Flüchtlinge haben sich in Berlin zu einer Protestaktion am Brandenburger Tor versammelt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hielten sie sich am Nachmittag auf dem Pariser Platz in unmittelbarer Nähe zu der Touristenattraktion auf. "Wegen eines Fests der französischen Botschaft haben sie eine Auflage erhalten, sich von dem Platz zu entfernen", sagte ein Polizeisprecher.

