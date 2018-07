Düsseldorf (AFP) Die Bundesregierung will im kommenden Jahr die Terminvergabe für Kassenpatienten neu regeln. Die Versicherten sollen dann nicht länger als vier Wochen auf einen Arzttermin warten müssen, wie Gesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) der "Rheinischen Post" vom Freitag sagte. Noch in diesem Jahr will Gröhe einen Gesetzentwurf vorlegen, in dem auch die Termingarantie geregelt wird.

