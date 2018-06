Köln (AFP) Im Rechtsstreit um sein politisches Vermächtnis darf Altkanzler Helmut Kohl (CDU) auf einen weiteren Erfolg hoffen: Das Oberlandesgericht Köln deutete am Freitag an, dass der Ex-Kanzler 135 Tonbänder mit Gesprächen über sein Leben voraussichtlich behalten darf. Seine Entscheidung in dem Berufungsverfahren will das Gericht allerdings erst am 1. August verkünden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.