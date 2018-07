Berlin (AFP) Die Gewerkschaft Verdi plant neue Streiks beim Onlinehändler Amazon. Dazu könnte es bereits in den kommenden Wochen kommen, berichtete die "Bild"-Zeitung am Freitag. "Die Mobilisierung unter den Beschäftigten nimmt zu", sagte Verdi-Funktionär Heiner Reimann dem Blatt. "Wir haben Zulauf an allen Standorten." Dem Bericht zufolge soll der Arbeitskampf auf alle neun deutschen Amazon-Verteilzentren ausgeweitet werden. Bislang waren die Streiks in erster Linie auf die Niederlassungen im hessischen Bad Hersfeld und Leipzig beschränkt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.