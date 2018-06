Berlin (dpa) - Kapitän Philipp Lahm hat fünf Tage nach dem WM-Triumph in Brasilien völlig überraschend seinen Rücktritt aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft erklärt. Lahms Berater, Roman Grill, bestätigte der dpa einen entsprechenden Bericht der "Bild"-Zeitung. Das Finale am Sonntag in Rio de Janeiro gegen Argentinien war Lahms 113. Länderspiel. Seine DFB-Karriere hatte Lahm am 18. Februar 2004 mit einem 2:1-Sieg in Kroatien begonnen. Der Bayern-Profi erzielte in seiner über zehnjährigen Nationalmannschafts-Karriere fünf Tore.

