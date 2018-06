Berlin (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw hat Kapitän Philipp Lahm gedankt und den 30-Jährigen als "Musterprofi" gelobt. Lahm hat überrasschend seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt. "Zehn Jahre durfte ich mit ihm arbeiten. Als Trainer kann man sich einen solchen Spieler nur wünschen", sagte Löw. Lahm hatte der "Sport Bild" gesagt, er verlasse das Team in völliger Harmonie. Lahm hatte 2004 in Kroatien debütiert. In seiner Länderspiel-Laufbahn mit drei WM- und drei EM-Teilnahmen gelangen ihm fünf Tore.

