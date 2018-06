Mailand (dpa) - In Silvio Berlusconis "Ruby"-Prozess um Sex mit minderjährigen Prostituierten hat sich das Berufungsgericht zur Beratung zurückgezogen. Die Richter sollten heute in Mailand ihr Urteil in zweiter Instanz verkünden. Dem früheren Regierungschef werden Sex mit minderjährigen Prostituierten bei angeblich wilden "Bunga-Bunga-Partys" sowie Amtsmissbrauch vorgeworfen. Die Anklage will eine Bestätigung der Verurteilung aus erster Instanz. Damals war Berlusconi zu sieben Jahren Haft und einem lebenslangen Verbot öffentlicher Ämter verurteilt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.