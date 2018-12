Moskau (dpa) - Der mutmaßliche Abschuss einer Passagiermaschine über der Ostukraine hat international große Besorgnis ausgelöst. Der UN-Sicherheitsrat wie auch die OSZE beriefen für heute Sondersitzungen ein, in Großbritannien trat das Sicherheitskabinett zusammen. Alle 298 Menschen an Bord des Malaysia-Airlines-Jets waren gestern ums Leben gekommen, darunter 4 Deutsche. Die USA gehen nach Auswertung von Satelliten-Aufnahmen davon aus, dass eine Boden-Luft-Rakete abgefeuert wurde. Moskau und Kiew gaben sich gegenseitig die Schuld für die dramatische Eskalation in dem Konflikt.

