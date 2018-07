Amsterdam (dpa) - Oranje trauert: Die Flugzeugkatastrophe in der Ostukraine erschüttert die Niederlande zutiefst. 173 Niederländer starben bei dem Absturz der Boeing der Malaysia Airlines in der Ostukraine, teilte die Fluggesellschaft mit.

Unter den 298 Opfern waren auch vier Deutsche. Mehr als 100 Angehörige warteten in einem Hotel beim Amsterdamer Flughafen Schiphol auf weitere Informationen.

Die Regierung wollte sich zu Ursachen der Katastrophe und möglichen Schuldigen nicht äußern. "Alles deutet daraufhin, dass die Maschine abgeschossen wurde", sagte Justizminister Ivo Opstelten in Den Haag. Niederländische Experten sollten noch am Freitag in die Ostukraine reisen. Auch Forensiker sollen rasch am Ort des Unglücks eintreffen, um Opfer zu identifizieren, sagte der Minister.

Der russische Präsident Wladimir Putin sagte eine "umfassende und objektive Untersuchung aller Ursachen" zu. Das geht aus einem Brief an Ministerpräsident Mark Rutte hervor, teilte ein Regierungssprecher mit.

Angehörige der Opfer wurden in einem Hotel, abgeschirmt von den Medien, von Psychologen betreut. Sie erhielten dort auch Informationen über die Katastrophe. Ob und wann sie selbst zur Unglücksstelle fliegen können, war unklar. Malaysia Airlines hatte den zunächst für Freitag geplanten Flug mit Angehörigen aus Sicherheitsgründen ausgesetzt.

Zu den Opfern gehörte auch der international renommierte Aids-Forscher Joep Lange. Er sollte an einer internationalen Aids-Konferenz in Melbourne teilnehmen. Auch der Abgeordnete der ersten Kammer des Parlaments, Willem Witteveen, saß in der Maschine. Die sozialdemokratische Partei teilte mit, dass auch Frau und Tochter des Politikers umgekommen waren.

In Städten und Dörfern wurden im Laufe des Tages erste Namen von Opfern veröffentlicht. Die Kleinstadt Naarden bei Amsterdam trauert um eine junge Mutter und ihre drei Kinder. Am Haus einer Familie mit vier Kindern im südniederländischen Dorf Neerkant wurden Blumen, Teddybären und Kerzen hingestellt, berichten Reporter. Eine Schule in der Nähe von Utrecht teilte auf Facebook mit, dass drei ihrer Schüler an Bord von Flug MH 017 waren.

Fassungslos trugen sich Tausende Niederländer auf Kondolenzlisten im Internet ein und sprachen den Angehörigen ihr Beileid aus. Auf allen öffentlichen Gebäuden wurden am Freitag die Fahnen auf Halbmast gesenkt. Radio und Fernsehen passten ihre Programme an.

Gedrückte Stimmung herrschte auch bei Urlaubern am Amsterdamer Flughafen Schiphol. Am Schalter von Malysia Airlines checkten erneut Passagiere für den Linienflug nach Kulala Lumpur ein. Flug MH 017 verließ Amsterdam um 12:15 Uhr wie die Unglücksmaschine am Vortag.

Der Absturz von Flug MH 017 ist die zweitgrößte Flugkatastrophe der niederländischen Geschichte. 1977 waren nach dem Zusammenstoß einer niederländischen und einer amerikanischen Boeing auf Teneriffa 238 Niederländer ums Leben gekommen.

Informationen der Regierung