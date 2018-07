Moskau (dpa) - Das russische Verteidigungsministerium hat eine angebliche Verlegung von "Buk"-Flugabwehrsystemen in das ostukrainische Separatistengebiet zurückgewiesen. Moskau habe weder den Abwehrkomplex noch sonstiges Kriegsgerät in das Nachbarland geschafft. An der Absturzstelle nahe Grabowo trafen gleichzeitig Vertreter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa OSZE ein. Die etwa 20 Beobachter sollen damit angefangen haben, das Wrack zu untersuchen.

