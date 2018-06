Moskau (dpa) - Prorussische Separatisten in der Ostukraine haben nach Erkenntnissen der USA sehr wahrscheinlich die malaysische Boeing mit 298 Menschen an Bord abgeschossen. US-Präsident Barack Obama wies Russland indirekt eine Mitverantwortung zu. Die Regierung in Moskau wies das zurück - und machte ihrerseits die ukrainische Führung mitverantwortlich. Alle betroffenen Länder fordern eine unabhängige Untersuchung. Prorussische Separatisten verwehrten internationalen Beobachtern am Abend aber den vollständigen Zugang zur Absturzstelle.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.