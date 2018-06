Kuala Lumpur (AFP) Sollte der Absturz einer Passagiermaschine von Malaysia Airlines in der Ostukraine auf einen Abschuss zurückgehen, wäre dies nach Ansicht des malaysischen Verkehrsministers ein "Frevel gegen menschliche Anstand". Minister Liow Tiong Lai fügte am Freitag in Kuala Lumpur hinzu, ein Abschuss wäre auch ein Verstoß gegen das Völkerrecht.

