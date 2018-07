Brüssel (AFP) Nach dem möglichen Abschuss des Passagierflugzeugs in der Ostukraine hat sich die Nato beunruhigt darüber gezeigt, dass die dortigen Separatisten zunehmend über schwere Waffen verfügen. "Wir sind besorgt über die wachsende Zahl schwerer Waffen, die von den Separatisten in der Ostukraine genutzt werden, und über die zunehmende Komplexität dieser Waffensysteme", erklärte ein Nato-Vertreter am Freitag in Brüssel auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP. "Wir haben beobachtet, dass Russland es weiter zulässt, dass Söldner und schwere Waffen über seine Grenzen in die Ukraine gelangen."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.