Moskau (AFP) Russlands Präsident Wladimir Putin hat nach dem Absturz des Passagierflugzeugs in der Ostukraine eine "umfassende und objektive Untersuchung" gefordert. Wie der Kreml am Freitag in Moskau mitteilte, telefonierte Putin mit dem niederländischen Regierungschef Mark Rutte und kondolierte ihm angesichts der 154 niederländischen Absturzopfer. Die Tragödie werfe ein neues Schlaglicht darauf, dass die Ukraine-Krise "dringend friedlich überwunden werden muss", hieß es in der Kreml-Erklärung.

