Moskau (AFP) Eine Reporterin von Russia Today (RT) hat aus Protest gegen die Ukraine-Berichterstattung des staatlichen russischen Senders gekündigt. "Ich habe heute bei RT gekündigt. Ich habe großen Respekt für viele im Team, aber ich bin für die Wahrheit", schrieb die in London ansässige Journalistin Sara Firth am Freitag auf ihrem Konto @Sara_Firth beim Kurzbotschaftendienst Twitter. Zuvor hatte sie in einer Serie von Tweets dem Sender "Lügen" vorgeworfen, so dass sich schon mehrere Anhänger fragten, ob ihr Konto gehackt worden sei.

