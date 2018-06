Kasan (SID) - Die deutschen Säbelfechter sind bei der WM in Kasan am ersten Entscheidungstag ohne die ersehnte Medaille geblieben. Als letzter Deutscher schied am Freitag der Dormagener Max Hartung im Viertelfinale gegen den Vorjahresdritten Tiberiu Dolniceanu (Rumänien) mit 5:15 aus. Bereits bei der WM 2013 in Budapest und bei Olympia 2012 war der 24-Jährige einen Schritt vor dem Podest gescheitert.

"Das ist auf jeden Fall frustrierend, weil man immer so nah dran ist. Die Medaille hängt ja quasi schon vor der Nase", sagte Hartung dem SID.

Bereits im Achtelfinale Endstation war dagegen für den ehemaligen Weltmeister Nicolas Limbach. Der 28-Jährige verlor gegen den Olympiasieger Aron Szilagyi aus Ungarn nach einem engen Gefecht 13:15 und musste damit die Hoffnung auf eine Wiederholung seines Triumphs von 2009 aufgeben.

"Es war ein enges Gefecht. Das hätte ich auch gewinnen können. Vielleicht kann ich noch nicht drei bis vier Gefechte auf dem Niveau durchziehen", sagte Limbach, der in der Vorbereitung wegen eines Muskelfaserrisses mehrere Wochen pausieren musste. Den Sprung unter die letzten 16 verpassten Matyas Szabo und Benedikt Wagner (alle Dormagen). Der Sohn von Bundestrainer Vilmos Szabo unterlag Dolniceanu 10:15. Wagner verlor gegen den südkoreanischen Team-Olympiasieger Gu Bon-Gil trotz zwischenzeitlich hoher Führung noch mit 12:15.

Die deutschen Säbelfechterinnen konnten nicht in die Medaillenentscheidung eingreifen. Anna Limbach und Stefanie Kubissa (beide Dormagen) verloren in der Runde der letzten 32. Die deutsche Meisterin Sibylle Klemm (Dormagen/67) und Olympiateilnehmerin Alexandra Bujdoso (Koblenz/68) waren in der Qualifikation ausgeschieden.