Köln (SID) - Der Berg ruft - und die Favoriten der 101. Tour de France um den Gesamtführenden Vincenzo Nibali müssen ihre Karten offenlegen. Am Freitag steht in den Alpen die erste Hochgebirgsetappe an, von Saint-Étienne führt die Strecke über 197,5 km nach Chamrousse.

Martin Kaymer will sich nach seinem schwachen Start in die 143. British Open auf der zweiten Runde ab 9.37 Uhr im Klassement nach oben spielen. Superstar Tiger Woods drängt als Zehnter in die Spitzengruppe um den Führenden Rory McIlroy.