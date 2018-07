Frankfurt/Main (SID) - Die deutschen Volleyballerinnen benötigen für die erfolgreiche Titelverteidigung in der European League am Samstag in Rüsselsheim einen klaren Sieg. Nur bei einem 3:0 oder 3:1 im Rückspiel gegen die Türkei (13 Uhr/Sport1) erzwingt die Mannschaft von Bundestrainer Giovanni Guidetti einen Entscheidungssatz (Golden Set). Das Hinspiel in Bursa hatte die junge Auswahl am Mittwoch mit 1:3 verloren.

Für Guidetti war die Niederlage unnötig. "Ich akzeptiere es, mit meiner jungen Mannschaft zu verlieren, wenn der Gegner einfach besser ist als wir, das war bei der Türkei aber nicht der Fall. Mich hat die Niederlage geärgert, weil wir zu viele einfache Fehler gemacht haben", so der Italiener.

Guidetti bleibt aber optimistisch: "Wir haben am Samstag eine reelle Siegchance. Allerdings müssen wir uns steigern und von Beginn an konzentriert zu Werke gehen." Die Chancen stehen auch statistisch gesehen nicht schlecht: Bisher haben seine Schützlinge in der European League alle sechs Heimspiele mit 3:0 gewonnen.