Kasan (SID) - Die beiden deutschen Säbelfechterinnen Anna Limbach und Stefanie Kubissa aus Dormagen sind bei der WM in Kasan in der Runde der letzten 32 ausgeschieden. Limbach (Platz 31) verlor wie im Vorjahr in Budapest gegen Teameuropameisterin Jana Jegorijan aus Russland 9:15. Kubissa (Platz 20) blieb beim 5:15 gegen die Weltranglistensechste Dagmara Wozniak (USA) ohne echte Chance.

"Anna hat zum Auftakt wirklich gut gefochten, aber im zweiten zu spät ins Gefecht gefunden. Bei Stefanie Kubissa war es ein bisschen zu hoch", sagte Bundestrainer Eero Lehmann: "Beide hatten aber starke Gegnerinnen."

In ihrem Auftaktgefecht hatte Limbach etwas überraschend gegen die EM-Dritte Rosella Gregorio (Italien) 15:9 gewonnen, Kubissa bezwang die Kanadierin Gabriella Page ebenfalls mit 15:9. Die deutsche Meisterin Sibylle Klemm (Dormagen/Platz 67) und Olympiateilnehmerin Alexandra Bujdoso (Koblenz/68) waren in der Qualifikation ausgeschieden.