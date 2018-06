Beirut (AFP) Militante Dschihadisten haben nach Angaben einer Nichtregierungsorganisation im Norden Syriens eine Frau wegen des Vorwurfs des Ehebruchs zu Tode gesteinigt. Wie die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Freitag mitteilte, handelt es sich um die erste "Hinrichtung" der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS), die vor einiger Zeit ein grenzübergreifendes Kalifat im Irak und in Syrien ausrief.

