Beirut (AFP) Bei der Eroberung eines syrischen Gasfeldes haben Kämpfer der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) laut Aktivisten mindestens 115 Menschen getötet. Bei den Opfern handele es sich überwiegend um regierungstreue Milizionäre und zivile Sicherheitsleute, doch seien auch elf Mitarbeiter der Gasförderanlagen von Schaar darunter, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Freitag. Ihr Leiter Rami Abdel Rahman warf der IS Kriegsverbrechen vor.

