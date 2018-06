Hamburg (SID) - Der Höhenflug von Alexander Zverev geht weiter. Der 17-jährige Lokalmatador besiegte Davis-Cup-Spieler Tobias Kamke im Viertelfinale des ATP-Turniers in Hamburg mit 0:6, 7:5, 6:3 und zog in die Runde der besten Vier ein. Dort trifft Zverev am Samstag auf den topgesetzten David Ferrer oder auf Pablo Andujar (beide Spanien).

"Am Anfang habe ich viele leichte Fehler gemacht. Dann lief es besser, und ich konnte das Match drehen", sagte Zverev: "Ab jetzt wird jedes Spiel schwerer." Zverev verwandelte seinen ersten Matchball nach 2:04 Stunden. Erst am Dienstag hatte der Teenager bei der mit 1,322 Millionen Euro dotierten Sandplatzveranstaltung seinen ersten Sieg auf der ATP-Tour eingefahren.

Der Lübecker Kamke (28) verpasste dagegen den größten Erfolg seiner Profi-Karriere. Der Weltranglisten-83. hatte das deutsche Duell über lange Zeit kontrolliert, vergab allerdings die Chance, zum zweiten Mal nach über drei Jahren wieder in das Halbfinale eines ATP-Turniers einzuziehen. Am Freitagabend kämpfte in Philipp Kohlschreiber (Augsburg/Nr. 7) ein weiterer Deutscher um den Einzug in die Runde der letzten Vier.