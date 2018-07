Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hält eine Debatte über Sanktionen in Reaktion auf den Flugzeugabsturz über der Ostukraine für verfrüht. Die Umstände des Absturzes müssten zunächst "schnellstmöglich" durch eine unabhängige Untersuchung geklärt werden, sagte Merkel am Freitag in Berlin. Jetzt schon eine Debatte über mögliche Strafmaßnahmen zu führen, wäre aber "vielleicht etwas voreilig", fügte sie hinzu.

