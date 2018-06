Gaza (AFP) Im Gazastreifen sind beim Beschuss durch israelische Panzer acht Mitglieder einer Familie getötet worden, darunter vier Kinder. Zwei Männer, zwei Frauen und vier Kinder seien am Freitagabend in ihrem Haus in Beit Hanun im Norden des Küstengebiets gestorben, sagte der Sprecher der palästinensischen Rettungskräfte, Aschraf al-Kudra. Er hatte zuvor von mindestens fünf Toten gesprochen. Zuvor hatte er gemeldet, dass bei mehreren Angriffen von Panzern im Osten des Gazastreifens vier Kinder ums Leben gekommen seien.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.