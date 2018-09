Washington (AFP) Die USA halten einen Abschuss des malaysischen Passagierflugzeugs im Osten der Ukraine durch prorussische Separatisten für wahrscheinlich. "Es gibt Hinweise, aber es gibt noch kein abschließendes Ergebnis", sagte ein US-Regierungsvertreter am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. Bei einer Sondersitzung des Weltsicherheitsrats in New York sagte die UN-Botschafterin der Vereinigten Staaten, Samantha Power, dass die Boeing 777 der Malaysia Airlines "wahrscheinlich abgeschossen" worden sei. Die Boden-Luft-Rakete vom Typ Buk sei offenbar aus einem von Separatisten kontrollierten Gebiet abgefeuert worden.

