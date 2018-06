Donezk (AFP) Nach dem Flugzeugabsturz in der Ostukraine hat der Chef der selbstproklamierten "Volksrepublik Donezk" eine von der internationalen Gemeinschaft geforderte Waffenruhe abgelehnt. Eine Waffenpause komme nicht in Frage, sagte Alexander Borodai am Freitag bei einer Pressekonferenz in der Stadt Donezk. Er sicherte aber erneut zu, dass unabhängige Experten Zugang zu der Absturzstelle erhalten sollten.

