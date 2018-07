Wien (dpa) – In der Ostukraine haben prorussische Separatisten Einsatzkräften und Ermittlern freien Zugang zum Wrack der mutmaßlich abgeschossenen Boeing zugesichert. Das teilte die OSZE in Wien mit. Ukrainischen und internationalen Einsatzkräften sei garantiert worden, dass sie sich gefahrlos am Absturzort bewegen könnten, um unter anderem die Leichen zu bergen. Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko beschuldigte die Rebellen, die Maschine abgeschossen zu haben. Die Aufständischen bestritten das.

