New York (dpa) - Die über der Ostukraine abgestürzte Passagiermaschine mit 298 Menschen an Bord ist nach Informationen der USA wahrscheinlich von einer Boden-Luft-Rakete aus dem von prorussischen Separatisten besetzten Gebiet abgeschossen worden.

"Wir können nicht ausschließen, dass russisches Personal beim Betrieb dieser Systeme geholfen hat", sagte die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Samantha Power, dem UN-Sicherheitsrat in New York bei einer kurzfristig einberufenen Sondersitzung. Es sei nicht bekannt, dass Boden-Luft-Raketen der ukrainischen Armee in diesem Gebiet stationiert seien.

Power forderte eine sofortige unabhängige Untersuchung des Vorfalls. Die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden. Sie rief Russland erneut auf, für Frieden in der Region zu sorgen. "Russland muss aufhören, die Ukraine zu destabilisieren", sagte die US-Botschafterin. "Russland kann diesen Krieg beenden, Russland muss diesen Krieg beenden." Eine Rede des russischen UN-Botschafters Vitali Tschurkin war für einen späteren Zeitpunkt während der Sitzung angekündigt.