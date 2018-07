Pau (dpa) - Bei dem Zusammenstoß zweier Züge im Südosten Frankreichs sind nach einer vorläufigen Bilanz der Behörden 13 Menschen schwer verletzt worden. Ein Reisender befindet sich weiter in kritischem Zustand. Insgesamt wurden rund 40 Menschen von den Rettungskräften behandelt. Bei dem Zugunglück in der Nähe der Stadt Pau war gestern ein Regionalexpress von hinten auf einen TGV-Hochgeschwindigkeitszug aufgefahren. Letzterer war wegen eines Defekts an der Signalanlage auf der Strecke lediglich mit rund 30 Kilometern pro Stunde unterwegs, wie das staatliche Bahnunternehmen SNCF mitteilte.

