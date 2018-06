Vereinte Nationen (AFP) Inmitten des Gaza-Konflikts reist UN-Generalsekretär Ban Ki Moon am Samstag in den Nahen Osten. Er werde sich dort mit Vertretern Israels und der Palästinenser treffen, sagte der für politische Fragen zuständige stellvertretende UN-Generalsekretär Jeffrey Feltman am Freitag nach einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats. Ban wolle durch seinen Besuch in der Krisenregion seine Solidarität mit beiden Seiten zum Ausdruck bringen.

