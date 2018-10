New York (AFP) Chinas größter Online-Händler Alibaba verschiebt seinen Börsengang auf September. Das habe das Unternehmen nach einem Treffen mit Bankern entschieden, die den Börsengang steuern, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag aus informierten Kreisen. Als Gründe wurden die unbeständige Lage an den Märkten und die Urlaubszeit angeführt. Die amtliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua meldete, anvisiert werde ein Termin nach dem 1. September.

