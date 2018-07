Miami (AFP) Mehr als 30 Jahre, nachdem er ein Flugzeug nach Kuba entführt hatte, ist ein früherer Kämpfer der Bürgerrechtsbewegung der Black Panthers in den USA zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Ein Bundesrichter in Miami im Bundesstaat Florida entschied am Donnerstag, dass der 57-jährige William Potts frühestens nach sieben Jahren auf Bewährung freigelassen werden kann. Er habe beim Strafmaß berücksichtigt, dass Potts bereits auf Kuba eine Haftstrafe verbüßte, sagte der Richter.

