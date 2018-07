Washington (AFP) Nach dem Absturz einer Passagiermaschine in der Ostukraine haben die USA eine "sofortige Waffenruhe" in dem umkämpften Gebiet gefordert. Wie der Sprecher von US-Präsident Barack Obama, Josh Earnest, am Donnerstag in Washington mitteilte, bittet die US-Regierung alle Konfliktparteien - Russland, die prorussischen Separatisten und die Ukraine - darum, eine Feuerpause zu unterstützen. So könne gewährleistet werden, dass internationale Experten "sicheren und uneingeschränkten" Zugang zu der Absturzstelle erhielten und die Leichen geborgen werden könnten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.