Peking (AFP) Beim schwersten Sturm seit Jahrzehnten sind in Südchina mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Der Taifun "Rammasun", der mit Windgeschwindigkeiten von teils mehr als 200 Stundenkilometern aufs Land traf, habe in der Provinz Hainan fünf Tote und 99 Verletzte hinterlassen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Samstag. Anschließend sei der Wirbelsturm weiter über die Provinzen Guangdong und Guangxi gezogen, wo ebenfalls drei Menschen ums Leben kamen.

