Peking (AFP) Bei einem schweren Verkehrsunfall in der chinesischen Provinz Hunan sind am Samstag mindestens 38 Menschen getötet worden. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua meldete, stießen am frühen Morgen ein Bus und ein Lieferwagen mit brennbaren Flüssigkeiten auf einer Schnellstraße zusammen. Durch den Aufprall gab es eine Explosion und ein großes Feuer, das erst Stunden später gelöscht war. Fünf Menschen wurden bei dem Unfall verletzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.