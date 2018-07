Dresden (AFP) Dramatisches Ende einer Busreise: Bei einem schweren Unfall auf der A4 in der Nähe von Dresden sind am Samstag mindestens neun Menschen ums Leben gekommen, darunter mindestens sechs Polen. Nach Angaben Polizei in der sächsischen Landeshauptstadt wurden mehr als 40 Menschen zum Teil schwer verletzt. Die Autobahn A4 wurde zeitweise in beide Richtungen gesperrt.

