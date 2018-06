Los Angeles (dpa) - Das Hollywood-Paar Brad Pitt und Angelina Jolie tritt nach knapp zehn Jahren wieder gemeinsam vor die Kamera. Nach Angaben des Studios Universal Pictures übernehmen sie die Hauptrollen in dem Drama "By the Sea". Jolie schrieb das Drehbuch und soll auch Regie führen. Pitt und Jolie hatten sich vor zehn Jahren bei den Dreharbeiten zur Komödie "Mr. & Mrs. Smith" kennengelernt. Die inzwischen verlobten Eltern von sechs Kindern waren seither nicht mehr zusammen auf der Leinwand zu sehen.

