Le Perreux-sur-Marne (AFP) In Frankreich sind eine schwangere Frau und ihre zwei kleinen Kinder ermordet worden. Die aus Ungarn stammende Frau wurde nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Samstag von ihrem Schwager mit ihren eineinhalb und fünf Jahren alten Söhnen blutüberströmt in der gemeinsamen Wohnung im Ort Perreux-sur-Marne nahe Paris gefunden. Der Schwager sagte aus, er sei gegen Mitternacht über ein Dachfenster in die Wohnung eingestiegen, da die Eingangstür verschlossen war. Nach dem Fund der Leichen habe er die Polizei gerufen.

