Paris (AFP) Nach einer Schießerei in der Pariser Metro hat die Polizei in der französischen Hauptstadt einen bewaffneten Räuber überwältigt. Der Mann hatte zuvor einen Münzhändler überfallen und niedergeschlagen, bevor er mit seiner Beute in die belebte Station Grands Boulevards flüchtete, wie der Münzhändler und Augenzeugen sagten. Polizisten verfolgten ihn, woraufhin der mutmaßliche Täter in einem U-Bahnzug eine Schusswaffe gezogen habe, sagte ein Zeuge. Er habe mindestens 20 Schüsse während des Schusswechsels gezählt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.