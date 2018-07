Frankfurt/Main (SID) - Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat das Verhalten der deutschen Fußball-Nationalspieler während der WM in Brasilien gelobt. Das Team und nicht einzelne Stars hätten im Mittelpunkt gestanden, zudem seien die Spieler in Brasilien stets fair aufgetreten. "So etwas überträgt sich auf das Ansehen eines ganzen Landes", sagte der Minister dem Tagesspiegel (Sonntagsausgabe).

Die Aufregung über den "Gaucho-Tanz" bei der Siegesfeier in Berlin hält de Maizière für nicht nachvollziehbar. Die Debatte sei "völlig hysterisch und übertrieben", sagte er. Angeführt von Vorsänger Klose hatten Torhüter Roman Weidenfeller, Shkodran Mustafi, André Schürrle, Final-Torschütze Mario Götze und Toni Kroos bei der Siegerparty in Berlin einen beliebten Fangesang auf die unterlegenen Argentinier umgedichtet. In gebeugter Haltung sangen sie "So gehen die Gauchos", um später aufgerichtet hinzuzufügen: "So gehen die Deutschen".