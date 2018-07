Friedrichshafen (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat gegen den russischen Erstligisten Terek Grosny die zweite Testspiel-Niederlage in Folge kassiert. Die Mannschaft des neuen Trainers Thomas Schaaf verlor in Friedrichshafen gegen das Team aus Tschetschenien mit 1:2 (1:2). Martin Lanig (20.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich.

Am Donnerstag hatte die Eintracht beim Regionalligisten Waldhof Mannheim mit 2:5 verloren. Nächster Gegner ist am Donnerstag in Crailsheim der Zweitligist VfR Aalen.